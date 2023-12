Wien-Leopoldstadt: Vater attackierte Tochter mit Faustschlägen und Messer

Am Sonntag attackierte ein 48-Jähriger in Wien-Leopoldstadt seine eigene Tochter mit Faustschlägen. Anschließend griff der Mann zu einem Küchenmesser.

Vater nach Angriff auf Tochter in Wien angezeigt

Der Mann schlug seine Tochter mehrfach ins Gesicht, zog sie an den Haaren und kratzte sie im Gesicht. Anschließend nahm er ein Küchenmesser aus der Schublade und führte damit Stichbewegungen in Richtung des Bauches seiner Tochter aus. Nachdem er die Wohnung verlassen hatte, kehrte er nach einem Telefonat mit den Polizeibeamten zurück und wurde vorläufig festgenommen. Gegen den Mann wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete an, dass er auf freiem Fuß angezeigt wird.