Wien-Leopoldstadt: Trafikräuber nach kurzer Flucht von WEGA gestoppt

Am Donnerstagnachmittag verübte ein 35-Jähriger einen Überfall auf eine Trafik in Wien-Leopoldstadt und flüchtete mit Bargeld. Kurze Zeit später wurden er und ein möglicher Komplize von WEGA-Beamten gefasst.

Ein 35-jähriger bosnischer Staatsangehöriger soll am 8. April gegen 17.35 Uhr in einer Trafik in Wien-Leopoldstadt einen Angestellten bedroht und anschließend Bargeld aus der Kasse gestohlen haben. Bei der Flucht beschädigte der Mann die Verglasung der Eingangstüre und verletzte sich dabei selbst.