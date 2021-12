Die Polizei wurde alarmiert, weil ein Streit zwischen zwei Nachbarn in Wien-Leopoldstadt eskalierte.

In einem Mehrparteienhaus in der Engerthstraße in Wien-Leopoldstadt kam es zu einer Rangelei zwischen Nachbarn. Dabei soll ein 22-Jähriger einen 52-Jährigen mit dem Umbringen bedroht haben.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau wurden Montagabend alarmiert, da es zwischen Nachbarn in der Engerthstraße in Wien-Leopoldstadt zu einem Streit gekommen sein soll. Zunächst dürfte ein Ehepaar Probleme mit einer hausfremden Frau (18) gehabt haben. Die 18-Jährige soll das Stiegenhaus blockiert haben, woraufhin der Mann (52, Stbg.: Ö) sie nach draußen gebracht haben soll. Die 18-Jährige verständigte daraufhin ihren Lebensgefährten (22, Stbg.: Ö), welcher im selben Mehrparteienhaus wohnhaft ist.

Es kam dann zu einem Streit zwischen dem Ehepaar und dem 22-Jährigen. Im Zuge dieser Auseinandersetzung soll es zu einer Rangelei zwischen den beiden Männern gekommen sein. Der 22- Jährige dürfte anschließend die beiden mit dem Umbringen bedroht haben. Der 22-Jährige wurde von den Polizisten vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurde ein Betretungsverbot ausgesprochen. Der 52-Jährige wird ebenfalls wegen des Verdachts der Körperverletzung angezeigt. Nach der Vernehmung des Festgenommen wurde die Staatsanwaltschaft Wien kontaktiert, die die Anzeige auf freiem Fuß anordnete.