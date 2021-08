Wien-Leopoldstadt: Streit endet mit Schnittwunde

In einer Wohnung in der Schüttelstraße in Wien-Leopoldstadt soll es am Sonntagabend zu einem Streit zwischen vier Bekannten gekommen sein. Dabei soll auch ein Messer im Spiel gewesen sein.

Eine 19-jährige Österreicherin verständigte gegen 17.45 Uhr die Wiener Polizei, weil sie eine Schnittverletzung am Finger erlitten hatte. Die Frau wollte in ihrer Wohnung in der Schüttelstraße die Freundschaft zu drei Bekannten beenden, wobei es zum Streit kam. Eine der drei, eine 23- jährige Österreicherin, soll daraufhin ein Messer aus der Küche geholt und sie verletzt haben soll.

19-Jährige soll sich selbst verletzt haben

Die drei, zwei Frauen und ein Mann, verließen dann die Wohnung, konnte aber rasch ausgeforscht und einvernommen werden. Sie gaben übereinstimmend an, dass es in der Wohnung zum Streit gekommen sei, beschuldigten jedoch die 19-Jährige das Messer geholt und sich im Zuge eines Handgemenges selbst verletzt zu haben.

19-Jährige schrieb Droh-Nachrichten

Weiters zeigten die drei Nachrichten, in denen die 19-Jährige sie bedroht hatte. Aufgrund der Nachrichten wurde die 19-Jährige vorläufig festgenommen. Gegen alle vier wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.