Wien-Leopoldstadt: Schwer verletzter Bauarbeiter aus Rohbau gerettet

Am Mittwoch wurden zwei Arbeiter auf einer Baustelle schwer verletzt. Einer musste mit schweren Verletzungen ins Spital geflogen werden.

Durch herabfallende Bauteile sind Mittwochnachmittag zwei Arbeiter in Wien-Leopoldstadt verletzt worden. Während sich der eine retten konnte, musste sein Kollege schwer verletzt aus einem Rohbau im neunten Stock geborgen werden. Er wurde laut Berufsrettung mit Verdacht auf innere Verletzungen ins Spital geflogen.

Verletzter wurde ins Spital geflogen

Die Einsatzkräfte wurden gegen 14.00 Uhr zu der Baustelle in der Wehlistraße gerufen. Ein Gitter hatte sich gelöst und war vom zwölften in den neunten Stock gekracht. Der ältere der beiden Arbeiter, der getroffen wurde, hatte Glück und dürfte nur Prellungen erlitten haben. Der 46-Jährige konnte den Rohbau selbst verlassen und wurde nach ärztlicher Untersuchung bereits wieder in häusliche Pflege entlassen.