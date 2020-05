Wien-Leopoldstadt: Reißnägel auf neuem "Pop-up-Radweg" verstreut

Am vergangenen Donnerstag hat der erste "Pop-up-Radweg" in Wien eröffnet. Unbekannte Täter haben dort Reißnägel verstreut. Mindestens zwei Fahrräder wurden beschädigt.

Unbekannte Täter haben auf dem erst vergangenen Donnerstag eröffneten "Pop-up-Radweg" auf der Praterstraße in Wien-Leopoldstadt Reißnägel gestreut. Zumindest zwei Fahrräder wurden dadurch beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch unbekannte Täter. Außerdem wurden die Beamten sensibilisiert und der Streifendienst in diesem Bereich erhöht.

Erste Anzeigen kamen bereits am Samstag

Zuerst hatte der "Kurier" über den Vorfall berichtet. Betroffene posteten in der Facebook-Gruppe "Radfahren in Wien" Fotos von Reifen mit Reißnägeln. Bereits am Samstag erstattete ein Radfahrer Anzeige. Die Beamten sind auch in Kontakt mit der Radlobby-Bezirksgruppe Leopoldstadt-Brigittenau.