Wien-Leopoldstadt: Polizei rettete Baby aus versperrtem Auto

Die Wiener Polizei rettete am Donnerstag ein Kleinkind in der Wiener Leopoldstadt aus einem versperrten Auto. Das Kind konnte danach unbeschadet der Mutter übergeben werden.

Polizisten der Polizeiinspektion Tempelgasse wurden gestern gegen 17 Uhr in die Parkgarage am Wiener Olympiaplatz gerufen. Dort stand ein versperrtes Auto, in dem sich ein Kleinkind am Beifahrersitz befand. Die anwesende Mutter hatte den Autoschlüssel im Auto vergessen und eilte kurz in ein nahegelegenes Geschäft, als sich die Zentralverriegelung automatisch aktiviert hatte.