Wien-Leopoldstadt: Mops entrissen

In Wien-Leopoldstadt waren am Montagnachmittag zwei Mädchen mit einem Hund unterwegs, als eine Frau sie ansprach und den Mops entriss.

Zunächst sprach die Frau die beiden Mädchen im Alter von 11 und 12 Jahren mit einem Notizbuch und einem Stift an und fragte, ob sie mit dem Hund eine Runde spazieren gehen dürfte. Den Mädls kam das seltsam vor, weshalb sie ablehnten und Richtung Praterstern weitergingen. Die Frau folgte ihnen. In der Nordbahnstraße auf Höhe der Hausnummer 51 holte die Frau sie ein. Es kam zu einem Handgemenge um den Mops, wobei die Frau den Hund ergriff und den Mädchen entriss. Anschließend flüchtete die Beschuldigte in Richtung Wien-Brigittenau. Eine Fahndung verlief negativ.