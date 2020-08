Wien-Leopoldstadt: Mann verging sich an Pferd

Ein 42-Jähriger soll sich in Wien an einem Pferd vergangen haben.

In Wien-Leopoldstadt meldete sich in der Nacht auf Sonntag ein Zeuge bei der Polizei. Er gab an, einen Mann im Stall beobachtet zu haben, der sich an einem Pferd verging. Als die Polizisten eintrafen, versuchte dieser zu flüchten.

Gegen 2 Uhr wurden die Polizisten wegen der Tierquälerei alarmiert. Als die Beamten eintrafen, versuchte der 42-jährige Tatverdächtige zu flüchten, konnte allerdings nach einer kurzen Verfolgung angehalten und festgenommen werden. Im Zuge der Ermittlungen konnte der österreichische Staatsbürger mit zwei ähnlichen Fällen in Verbindung gebracht werden. Der Mann wurde in eine Justizanstalt gebracht.