Wien-Leopoldstadt: Fünf Jugendliche nach Raub an Mädchen ausgeforscht

Die Wiener Polizei konnte mehrere Jugendliche ausforschen, die im vergangenen Dezember zwei Mädchen ausgeraubt haben sollen.

Am 18. Dezember 2019 wurden zwei 13-jährige Mädchen gegen 12.40 Uhr in der Innstraße in Wien-Leopoldstadt von sechs Jugendlichen attackiert. Die Opfer wurden geschlagen, danach raubte man Mobiltelefone und geringe Mengen an Bargeld.