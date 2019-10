Wien-Leopoldstadt erhält neue AMS-Geschäftsstelle

Am heutigen Montag hat auf dem neuen Austria Campus im Nordbahnviertel in Wien-Leopoldstadt eine eigene AMS-Geschäftsstelle für alle Über-21-Jährigen mit Wohnsitz im 2. Bezirk haben, eröffnet.

Damit kommt das AMS Wien auch näher an seine Kundinnen und Kunden, denn bisher war für die Leopoldstadt das AMS Dresdner Straße im 20. Bezirk zuständig. Dieser Standort wird nun aufgegeben.

Die AMS-Geschäftsstelle ist in den Austria Campus in hervorragend erreichbarer Lage eingebettet. "Im neuen Haus sind unsere neuen Betreuungsstandards vollständig umgesetzt", freut sich AMS-Wien-Chefin Petra Draxl. Das Erdgeschoss wartet mit einer geräumigen, freundlichen Infozone auf, und die Beratung findet ausschließlich in Einzelzimmern statt, um dem Datenschutz Genüge zu tun und die Intimsphäre zu wahren. Im Sommer wird das Gebäude besonders energiesparend durch Betonkernaktivierung kühl gehalten.