Wien-Leopoldstadt: Drogenbesitzer und Einbrecher durch Zufall überführt

Ein Zufall - und starker Cannabis-Geruch - hat am Freitag in Wien-Leopoldstadt zur Festnahme eines Drogenbesitzers und mutmaßlichen Einbrechers geführt.

Beamte des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Zentrum Ost, waren am 3. Dezember gegen 15.00 Uhr wegen eines anderen Falls in einem Wohnhaus in Wien-Leopoldstadt unterwegs, als der 28-Jährige seine Wohnungstür öffnete - und starker Cannabis-Geruch entströmte, berichtete die Polizei am Samstag.