Wien-Leopoldstadt: Dealer warf auf Flucht zwei Kilo Kokain von Dach

Ein Dealer hat auf der Flucht vor der Wiener Polizei zwei Kilogramm Kokain vom Dach eines Mehrparteienhauses in Wien-Leopoldstadt geworfen.

Durchsuchungen an mehreren Standorten in Wien und NÖ

Am 10. April gab es dann eine konzertierte Aktion an mehreren Standorten in Wien und Niederösterreich. Durchsucht wurden Objekte in der Leopoldstadt, in Ottakring und Floridsdorf in Wien sowie in Himberg (Bezirk Bruck an der Leitha) und Strasshof (Bezirk Gänserndorf). Dabei waren das Landeskriminalamt Wien, das Finanzamt, das Büro für Sofortmaßnahmen der Stadt Wien und das Einsatzkommando Cobra beteiligt, das die Festnahmen durchführte.