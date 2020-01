Wien-Leopoldstadt: 92-Jähriger wurde Opfer von "falschen Polizisten"

Am Dienstag wurde einem betagten Wiener von Trickbetrügern ein Kuvert mit Bargeld aus der Wohnung gestohlen.

Zwei derzeit unbekannte Männer gaben sich am 14. Jänner als Polizisten aus und begleiteten einen 92-jährigen Mann in seine Wohnung in die Taborstraße in Wien-Leopoldstadt. Das Duo sprach den betagten Wiener im Stiegenhaus an und hielt ihm kurz einen "Ausweis" unter die Nase. Unter dem Vorwand, einen Einbruch aufzuklären, begleiteten sie den 92-Jährigen in die Wohnung.