Wien-Landstraße: Wohnung in Flammen - drei Personen verletzt

In der Nacht auf Mittwoch stand eine Wohnung in Wien-Landstraße in Vollbrand, drei Personen wurden dabei verletzt.

Laut Lukas Schauer, Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr, wurden die Einsatzkräfte gegen 2.30 Uhr in die Mohsgasse in Wien-Landstraße gerufen. Im vierten Stock eines Mehrparteienhauses stand ein hofseitig gelegenes Appartement in Flammen, die bereits aus den Fenstern schlugen. Die Wohnungsinhaberin konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Wohnungsbrand in Wien-Landstraße

Die Feuerwehrwehrleute legten sofort eine Löschleitung über das Stiegenhaus zur Brandwohnung. Atemschutztrupps gingen in das Gebäude. Einerseits drangen sie in die Brandwohnung ein und bekämpften von innen das Feuer. Andererseits kontrollierten sie benachbarte und darüber liegende Wohnungen. Sie brachten mehrere Anrainer, die sie mit Fluchtfiltermasken ausgestattet hatten, über das Stiegenhaus ins Freie. Insgesamt drei Atemschutztrupps löschten den Brand und führten Kontrollen im Haus sowie Nachlöscharbeiten durch.

Drei Personen wurden in Krankenhäuser gebracht

Sieben Bewohner wurde vom Katastrophenzug der Wiener Berufsrettung versorgt. Zwei ältere Frauen und ein Mann benötigten wegen Rauchgasvergiftungen notfallmedizinische Betreuung und wurden in Krankenhäuser gebracht. Es bestand aber keine Lebensgefahr. Der Auslöser des Feuers war Gegenstand von Ermittlungen.