Wien-Landstraße: Radfahrer prallte gegen Autotür

Eine Pkw-Lenkerin übersah am Donnerstag beim Öffnen der Autotür einen Radfahrer.

Eine 61-jährige Autolenkerin parkte am 7. November gegen 18.20 Uhr ihren Pkw am rechten Fahrbahnrand der Hinteren Zollamtsstraße in Wien-Landstraße ein. Zeitgleich fuhr ein 22-jähriger Radfahrer laut eigenen Angaben zwischen der Fahrzeugkolonne und den parkenden Fahrzeugen.