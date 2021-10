Die Polizei konnte in der Nacht auf Donnerstag zwei Einbrecher in Wien-Erdberg festnehmen. Das Diebesgut bestand aus sechs Fahrrädern und zahlreichen Fahrradsätteln.

Gegen 05:30 Uhr verständigte ein Zeuge den Polizeinotruf und gab an, soeben zwei Männer beim Hantieren an einem PKW in einer Garage ertappt zu haben. Die beiden Männer seien anschließend geflüchtet. Im Zuge einer Fahndung wurden die beiden mutmaßlichen Einbrecher aus Serbien in der Nähe der Tatörtlichkeit festgenommen. Bei ihnen stellten die Beamten diverses Werkzeug sicher.