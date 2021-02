Wien-Landstraße: Mann wollte Lebensgefährtin umbringen

Eine 56-jährige Wienerin wurde am Mittwoch von ihrem Lebensgefährten mit dem Umbringen bedroht. Als die Polizisten in der Wohnung eintrafen, ging der 35-Jährige auf sie los.

Eine 56-Jährige bat am frühen Mittwochnachmittag ihre Nachbarin um Hilfe, weil sie von ihrem 35-jährigen Lebensgefährten mit dem Umbringen bedroht und geschlagen wurde. Als die Polizisten in der Wohnung in Wien-Landstraße eintrafen, hatte sich die Frau in einem Zimmer eingesperrt. Der Mann gab an, dass es nach dem Konsum von Alkohol zu einem Streit mit seiner Frau gekommen sei. Bei ihrer Befragung gab die Frau an, dass sie von ihm gewürgt, geschlagen und bedroht worden sei. Dabei ging auch ein Fenster in der Wohnung zu Bruch.