Wien-Landstraße: Lkw verlor lehmige Erde auf der A4

Am Dienstagvormittag verlor ein Lkw vier bis fünf Tonnen lehmige Erde auf der Erdberger Lände in Wien-Landstraße. Die Autobahnzufahrt auf die A4 musste gesperrt werden.

Am Dienstag kam es gegen 9.30 Uhr zu einer kompletten Sperre der Autobahnzufahrt auf die A4 im Bereich der Unterführung Stadionbrücke auf der Erdberger Lände. Ein mit lehmiger Erde beladener Lkw hatte ca. 4-5 Tonnen seines Ladegutes auf der Fahrbahn verloren, da sich vermutlich ein Verschlusshaken an der hinteren Kippbordwand gelöst hatte. Nachdem die ASFINAG Teile der Fahrbahn von dem Schlamm befreiten, konnte der rechte Fahrstreifen wieder geöffnet werden. Die Dauer der gesamten Sperre betrug in etwa vier Stunden, zu Schaden kam bei dem Vorfall niemand.