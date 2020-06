Wien-Landstraße: Ladendieb wollte Geschäft gleich zwei Mal bestehlen

Ein mutmaßlicher Ladendieb wurde in dieser Woche gleich zwei Mal im gleichen Elektrogeschäft in Wien-Landstraße festgenommen.

Der 21-jährige österreichische Staatsbürger steht im Verdacht am Mittwoch einen räuberischen Diebstahl in einem Elektrogeschäft in Wien-Landstraße begangen zu haben. Der Mann wurde von der Polizei festgenommen und am Donnerstag auf freiem Fuß angezeigt.