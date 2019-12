Wien-Landstraße: Ladendieb attackierte Polizisten

Am Donnerstag wurden drei mutmaßliche Ladendiebe bei einer Bushaltestelle von der Polizei angehalten. Einer der Männer versuchte zu flüchten und attackierte die einschreitenden Beamten.

Nachdem eine Zeugin drei Personen beim Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Schlachthausgasse in Wien-Landstraße beobachten konnte, alarmierte die Frau die Polizei.