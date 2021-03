Wien-Landstraße: Kontrahent mit Lampe geschlagen und gebissen

Am Donnerstag kam es in Wien-Landstraße zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein 27-Jähriger seinen Kontrahenten nach dem gemeinsamen Drogenkonsum mit einer Lampe geschlagen und mehrmals gebissen hatte.

Gegen 05:45 Uhr kam es in einer Wohnung in Wien-Landstraße zu einem Streit zwischen zwei Personen, nachdem sie gemeinsam Suchtmittel konsumiert hatten. Dabei soll einer der beiden, ein 27-jähriger brasilianischer Staatsangehöriger, seinem Kontrahenten mit einer Lampeauf den Kopf geschlagen und ihn mehrmals in den Unterarm gebissen haben.