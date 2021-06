Wien-Landstraße: Erster Triiiple-Wohnturm ist fertig

Der Turm 2 des Großprojekts "Triiiple" in Wien-Landstraße steht vor der Fertigstellung. Die meisten der 260 Wohnungen sind bereits vergeben, der Bezug ist im August geplant.

Der erste Wohnturm des - aus drei Objekten bestehenden - "Triiiple"-Projekts am Wiener Donaukanal wird demnächst bezogen: Im August kann das mittlere der mehr als hundert Meter hohen Gebäude, also der Turm 2, bezogen werden. Dieser verfügt über 260 freifinanzierte Wohnungen. Die Projektpartner Soravia Group und der Austrian Real Estate (ARE) zeigten sich heute zufrieden. Es seien nur noch wenige Einheiten in beiden Türmen verfügbar, hieß es.