Wien-Landstraße: 91-Jähriger schlug zwei Räuber in die Flucht

Am Montagnachmittag versuchten zwei Unbekannte einen 91-jährigen Mann in Wien-Landstraße auszurauben. Der Mann wehrte sich jedoch und konnte die Räuber in die Flucht schlagen.

Die zwei unbekannten Männer dürften dem 91-Jährigen nach dem Einkaufen am Montagnachmittag bis zu seiner Wohnung in Wien-Landstraße gefolgt sein. Im Stiegenhaus bemerkte das betagte Opfer die verdächtigen Männer, die ebenfalls das Wohnhaus betreten hatten. Sie boten dem Pensionisten an, die Einkaufstaschen für ihn zu tragen. Der 91-Jährige lehnte das Angebot ab, worauf ein Täter versuchte, gewaltsam in die Jacke des Opfers zu greifen.