Wien-Landstraße: 51-Jähriger nach Einbruch in Firmengelände festgenommen

Ein 51-Jähriger versteckte sich nach einem Einbruch in ein Firmengelände in Wien-Landstraße in einem Gebüsch. Die Polizei konnte den Mann jedoch schnell ausfindig machen.

Am 24. Oktober verständigte ein Angestellter einer Fachmarktkette für Werkzeuge, Maschinen, Bau- und Gartengeräte in Wien-Landstraße gegen 5.00 Uhr den Polizeinotruf. Er habe von zuhause aus über eine Videokamera soeben einen Mann dabei beobachtet, wie er auf das Firmengelände geklettert war. Auf dem Gelände konnte Polizisten rasch einen, aus einem Gebüsch kriechenden, Mann anhalten.