Wien-Landstraße: Polizist ertappte Einbrecherinnen auf frischer Tat

Ein Beamter des Stadtpolizeikommandos Wien-Landstraße bemerkte während seiner Patrouille am Mittwoch zwei verdächtige Frauen.

Beim Betreten eines Mehrfamilienhauses beobachtete der Polizeibeamte, wie die Frauen versuchten, in die Wohnungen einzudringen. Der Beamte nahm die beiden Verdächtigen vorläufig in Gewahrsam und setzte sich mit dem Landeskriminalamt Wien, Dienststelle Zentrum Ost, Fachbereich Diebstahl, in Verbindung.