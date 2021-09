Wien kündigte fünf Lehrer wegen Maßnahmenverweigerung

In Wien wurden fünf Lehrer und Lehrerinnen gekündigt, weil sie die Corona-Maßnahmen verweigert haben. Insgesamt wurden in Österreich 25 Lehrkräfte entlassen. Vor allem der Pflichtschulbereich war dabei betroffen.

Acht Kündigungen in Niederösterreich, fünf in Wien

Die meisten Kündigungen bzw. Entlassungen gab es laut einem APA-Rundruf in den Bildungsdirektionen in Niederösterreich, wo man acht Lehrkräfte verabschiedete (alle im Pflichtschulbereich). In Wien wurden fünf Dienstverhältnisse beendet (zwei Bundeslehrkräfte/drei Pflichtschule), in Vorarlberg ebenfalls fünf (alle an Pflichtschulen), in Oberösterreich drei (alle Pflichtschule), in der Steiermark zwei (je eines im Bundesschul- und Pflichtschulbereich) sowie in Salzburg (Pflichtschule) und Kärnten eines. Bei letzterem dürfte es sich um jene Gymnasiallehrerin handeln, die derzeit vor Gericht gegen ihre Entlassung vorgeht.