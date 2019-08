Wien: Kühle Wandertipps im Lainzer Tiergarten

In den Wäldern am Rande von Wien kann die Temperatur um über 3 Grad kühler sein. Grund ist die Verdunstung der Bäume, zudem wird nur eine geringe Menge der Sonnenstrahlen zurückgeworfen.

Was liegt da an diesen heißen Tagen näher als eine Wanderung in der "Grünen Lunge" unserer Stadt, zum Beispiel im Lainzer Tiergarten? Der Lainzer Tiergarten liegt im Grenzgebiet vom pannonisch wärmeren Klima im Osten und ozeanisch kühlerem Klima im Westen. Zwischen dem östlichen und dem westlichen Bereich des Lainzer Tiergartens gibt es daher wesentliche Temperaturunterschiede. Ein Spaziergang zum westlichen Teil des Lainzer Tiergartens lohnt sich also nicht nur wegen seiner besonders natürlichen Umgebung, hier ist es meist auch am kühlsten.