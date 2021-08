Wien: Knapp jede fünfte Corona-Infektion bei Reiserückkehrern

Etwa jede fünfte Corona-Neuinfektion in Wien ist laut Gesundheitsbehörde auf Reiserückkehrer zurückzuführen.

Die täglichen Corona-Neuinfektionen in Österreich steigen seit einiger Zeit wieder an. Am Dienstag wurden etwa 601 registrierte Neuinfektionen gemeldet. Etwa 18 Prozent der Neuinfektionen in Wien entfallen laut Gesundheitsministerium derzeit auf Reiserückkehrer.