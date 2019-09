Wien: Kleidung um 11.000 Euro gestohlen - Duo in Haft

Die Polizei konnte am Donnerstag zwei Personen festnehmen, nachdem sie von einem Ladendetektiv beim Diebstahl mehrerer Kleidungsstücke beobachtet wurden.

Ein Ladendetektiv hielt am 26. September gegen 15.30 Uhr zwei Personen vor einem Bekleidungsgeschäft in Wien-Donaustadt an, nachdem er sie nach eigenen Angaben beim Diebstahl von Kleidungsstücken beobachtet hatte.