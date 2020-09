Wien kann nur 55 Prozent der Neuinfektionen nachvollziehen

Die Bundesländer gehen bei der Kommunikation mit Coronavirus-Clustern unterschiedlich um. Besonders Wien gibt nicht jeden Cluster bekannt, mittlerweile lassen sich nur noch rund die Hälfte der Infektionen nachvollziehen.

Stadt Wien gibt nicht jeden Cluster bekannt

Auffallend zurückhaltend ist in diesem Zusammenhang die Stadt Wien, die - wie der APA am Dienstag aus zuverlässiger Quelle bestätigt wurde - bewusst nicht jeden Cluster bekannt gibt. Für die leitende Epidemiologin der Agentur für Ernährungssicherheit (AGES), Daniela Schmid, ein gangbarer Weg. Es liege im Ermessen der Länder, jeden Cluster-Fall abzuwägen und zu entscheiden, ob man diesen "mit Getöse" publik macht oder eben nicht, meinte Schmid, die auch Sprecherin der Corona-Ampelkommission ist. Es hänge von den Umständen im Einzelfall ab, was an die Öffentlichkeit gehört.