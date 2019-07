Wien: Kaninchen in Plastiksack ausgesetzt

Am Sonntagabend wurde von Jugendlichen ein Kaninchen in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus gefunden. Es befand sich in einem mit Salat gefüllten Plastiksack.

Gegen 19.30 Uhr verständigten die Jugendlichen die Wiener Polizei. Das Kaninchen wurde Auf der Schmelz gefunden. Das offensichtlich ausgesetzte Tier befand sich in einem mit Salat gefüllten Plastiksack. Es wurde von den Beamten mitgenommen und auf dem Wachzimmer versorgt, bis die Tierrettung der Stadt Wien eintraf und die weitere Versorgung übernahm. Es wurde eine Anzeige wegen des Verdachts der Tierquälerei gegen den unbekannten Täter ausgestellt.