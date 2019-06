Wien: Jugendbanden attackierten Polizisten in Alterlaa

Zwei wohl unabhängige Jugendbanden gerieten am Mittwoch in Alterlaa aneinander. Als gegen 22 Uhr Streifenpolizisten eintrafen, attackierten die Jugendlichen die Beamten mit Schlägen und Tritten.

Anrainer und der Sicherheitsdienst aus einem Wohnblock einer der größten Wohnhausanlagen Österreichs im Bezirk Liesing schätzten die Vorgänge auf einer Freifläche in der Wohnparkstraße offensichtlich als bedrohlich ein: Die Polizei registrierte gegen 22.00 Uhr mehrere entsprechende Anrufe. Den Hinweisgebern zufolge handelte es sich um tschetschenisch- und afghanischstämmige Jugendliche und junge Erwachsene, die im Begriff waren, aufeinander loszugehen.

Fünf Polizisten konnten die Jugendlichen nicht bändigen

Zunächst fuhren zwei Einsatzautos mit vier Polizisten und einem Polizeischüler vor, berichtete Polizeisprecher Paul Eidenberger der APA am Donnerstag. "Die ersteintreffende Streifenbesatzung konfrontierte die Gruppen, die sich sogleich gegen die einschreitende Polizei verbündeten und zunächst die Amtshandlung behinderten." Ein Jugendlicher schlüpfte dann in die Rolle eines Rädelsführers und habe die anderen aufgestachelt, die Beamten tätlich anzugreifen.

"Sie umkreisten die Polizisten und rissen an den Uniformen. Ein Jugendlicher sprang laut Einsatzbericht mit gestrecktem Bein in die Seite eines Beamten und versetzte ihm einen Faustschlag in das Gesicht", schilderte Eidenberger. Er musste später vom Dienst abtreten. Ein zweiter Beamter wurde ebenfalls mit einem Tritt und Faustschlägen attackiert und verletzt. Andere Jugendliche hätten die Festnahme der Angreifer aktiv verhindert.