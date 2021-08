Wien: Jugendbande raubte 13-Jähriger das Handy

Eine bereits amtsbekannte Jugendbande soll am Montagabend eine 13-Jährige überfallen und ihr Handy gestohlen haben. Das Opfer wurde dabei mehrmals geschlagen.

Ein 13-jähriges Mädchen soll am Montagabend von mehreren Jugendlichen ihres Handys beraubt worden sein. Die Haupttäterin, eine 15-Jährige, habe das Opfer in der Perspektivstraße in Wien-Leopoldstadt mehrmals geschlagen und ihr anschließend das Handy entrissen.