Wien-Josefstadt: Irish Pub "The Long Hall" feierlich eröffnet

In Wien-Josefstadt wurde am 16. Jänner das neue Irish Pub The Long Hall offiziell eröffnet. Zahlreiche Gäste ließen sich die spezielle Atmosphäre im neuen Pub nicht entgehen. Neben kleine Gaumenfreuden gab es auch das á la Carte-Angebot.