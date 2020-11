Wien-Josefstadt: Baustelle auf der Landesgerichtsstraße

Ab Montag gibt es auf der Landesgerichtsstraße in Richtung Votivkirche eine Baustelle. Es wird nur eine Fahrspur geöffnet sein.

Am Montag, dem 30. November 2020, beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau im Vorfeld der Arbeiten für das Linienkreuz U2/U5 mit Künetteninstandsetzungsarbeiten in der Landesgerichtsstraße - in Fahrtrichtung 9. Bezirk - zwischen Grillparzerstraße und Liebiggasse im 8. Bezirk.