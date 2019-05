Wien: Installation STRICKEN beschäftigte sich mit NS-Erbe

Künstlerin Magda Korsinsky setzte sich in ihrer Installation STRICKEN in der Neuen Burg mit einem kaum beachteten Aspekt des NS-Erbes auseinander.

Es sei gut, dass diese Installation jetzt bis zum 10. Juni genau an diesem geschichtsträchtigen Ort zu sehen ist, sagte die Direktorin des Haus der Geschichte Österreich (hdgö) am Mittwoch zur APA. Künstler hätten vor diesem Ort auch durchaus Respekt, so Wolfgang Schlag, Kurator der “into the city”-Schiene der Wiener Festwochen, in deren Rahmen das Werk gezeigt wird. Korsinskys Installation besteche auch im Kontrast zum Balkon, auf dem Adolf Hitler einst den verhängnisvollen “Anschluss” Österreichs an Nazi-Deutschland verkündete: “Sie hätte auch genau für diesen Raum entstanden sein können”, so Schlag.