Wien: Insgesamt rund 3.500 Testungen auf Covid-19 durchgeführt

In Wien sind laut aktuellem Stand bisher rund 3.500 Abstriche bei Coronavirus-Verdachtsfällen genommen worden. Das teilte das Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) der APA mit. In dieser Zahl sind nun auch die Maßnahmen in einzelnen Krankenanstalten enthalten. Die Wartezeiten für ein Ergebnis betragen weiterhin bis zu zwei Tage.