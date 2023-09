Wien in Zahlen 2023: Überraschende Fakten zum Wiener Stadtleben

In "Wien in Zahlen 2023" gibt es interessante Fakten zur Bundeshauptstadt zu lesen.

Wussten Sie, dass das Durchschnittsalter der Wiener bei 41 Jahren liegt? Und dass rund ein Drittel aller in Wien lebenden Frauen Akademikerinnen sind und sie damit über dem Wert der Männer liegen? Diese und viele weitere verblüffende Fakten sind in der Broschüre "Wien in Zahlen 2023" zu lesen, die in sehr übersichtlicher Form von der Landesstatistik Wien (MA 23) herausgegeben wird.

Knapp 275.000 Menschen pendeln zum Arbeiten nach Wien zum Arbeiten ein und rund 100.000 Wienerinnen und Wiener sind außerhalb der Stadt erwerbstätig. Durchschnittlich muss man in Wien 18 Minuten arbeiten, um sich einen Big Mac kaufen zu können. Im Vergleich dazu: die Bewohner von Prag müssen 42 Minuten dafür arbeiten.

Interessante Zahlen und Fakten zum Leben in Wien 2023

Das durchschnittliche Alter von Frauen, die zum ersten Mal Mutter werden, liegt in der Bundeshauptstadt bei 31 Jahren. Die kürzeste Gasse in Wien ist die Tethysgasse mit 11 Metern. Die längste Straße hingegen ist die Höhenstraße mit 15 Kilometern Länge.

Diese und weitere interessante Fakten gibt es vom Land Wien zusammengetragen in der Broschüre "Wien in Zahlen 2023" zu lesen, die online gratis verfügbar ist.