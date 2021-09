"Wien im Rosenstolz" 2021: Musiker-Generationen huldigen dem Wienerlied

Den ganzen Oktober über wird das Wiener Theater am Spittelberg wieder zum Schauplatz von "Wien im Rosenstolz" - dem Wienerlied-Festival, das ein vielseitiges Programm aus Konzert und Kabarett bietet.

Von 1. bis 31. Oktober 2021 zelebriert das Wienerlied-Festival "Wien im Rosenstolz" wieder Dialektsongs, Austropop-Klassiker und Wiener Schmäh. Neben Größen wie Der Nino aus Wien und Ernst Molden bekommen im Rahmen des Formats "Next Generation" auch Studierende der MUK Privatuniversität eine Bühne, sowie Töchter und Söhne bekannter Musiker und Musikerinnen der Wiener Musik.

Wienerlied-Festival: Auf der Suche nach dem Wiener Schmäh

Martin Spengler und die Foischn Wiener liefern gemeinsam mit der Vokalistin Bibiane Zimba eine weltgewandte Interpretation des Wienerlieds, die in Richtung Soulpop geht und bei der Jazz und Bossa miteinfließen.

Wien im Rosenstolz: Highlights im Theater am Spittelberg

"Wien im Rosenstolz" im Theater am Spittelberg in Wien. Eröffnung am 1. Oktober um 19 Uhr mit Bratfisch, Gebrüder und Martin Spengler & Bibiane Zimba. Weitere Termine von 2. bis 31. Oktober, alle Infos auf www.rosenstolz.at