Wien im Kongress-Ranking wieder auf Platz 2

Nur in Paris fanden 2018 mehr Kongresse als in Wien statt. Das macht die Hauptstadt zur zweitbeliebtesten Kongressstadt der Welt.

In Wien wird gerne getagt: Die Bundeshauptstadt landete in der am Montag veröffentlichten Statistik der International Congress and Convention Association (ICCA) für das Jahr 2018 erneut auf dem weltweit zweiten Platz der beliebtesten Kongressorte. Nur in Paris fanden mehr Veranstaltungen statt.