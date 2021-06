Wien: Hohe Arbeitslosenrate bei Pflichtschulabsolventen

44 Prozent der Arbeitslosen hatten 2020 Pflichtschulabschluss

Das Arbeitslosigkeitsrisiko für Personen, die nicht mehr als einen Pflichtschulabschluss haben, unterscheidet sich deutlich nach Bundesländern. Am geringsten war die Arbeitslosenrate für Pflichtschulabsolventen im vergangenen Jahr in Vorarlberg mit 18,2 Prozent und am höchsten in Wien mit 38,2 Prozent.