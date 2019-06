Wien-Hietzing: Üppige Rosenpracht als neue Attraktion der Klimt-Villa

Der Garten rund um die Klimt-Villa in Wien-Hietzing hält für Besucher eine neue Attraktion bereit: Der Rosengarten wie einst zu den Zeiten des Malers vor mehr als hundert Jahren wurde rekonstruiert - inklusive seltener "Klimt-Rose".

Als Gustav Klimt im Jahr 1911 in der Feldmühlgasse in Wien-Hietzing eingezogen ist, stand hier nur ein kleines Gartenhaus. Rund um das Häuschen, über dem in späteren Jahren die Villa errichtet wurde, gab es einen üppigen Blumengarten. Dieser wurde nun wieder rekonstruiert und mit 280 Blumensorten wie Schwertlilien und Stiefmütterchen bepflanzt.