Wien-Hietzing: Pkw-Lenker erfasst 14-Jährigen bei Bim-Station

Ein Jugendlicher wurde am Freitag bei einem Verkehrsunfall in Wien-Hietzing verletzt und musste in ein Spital gebracht werden.

Ein 74-jähriger Mann fuhr am 1. Mäz gegen 07.45 Uhr mit einem Pkw in der Hetzendorfer Straße in Wien-Hietzing von der Breitenfurter Straße kommend stadtauswärts und musste verkehrsbedingt hinter einer Straßenbahn anhalten.