Wien-Hietzing: Pkw-Einbruch mittels Funkunterbrecher

Am Donnerstag konnten Beamte vier Männer in der Schönbrunner Schlossstraße in Wien-Hietzing festnehmen. Zuvor sollen die Männer in einen Pkw eingebrochen sein.

Gegen 12.35 Uhr konnten die Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität vier Männer festnehmen. Zuvor hatten Beamte der EGS (Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität) die Bande schon bei mehreren Einbruchsversuchen beobachtet, berichtete Polizeisprecher Patrick Maierhofer.

Wien-Hietzing: Diebesgut und Einbruchswerkzeug sichergestellt