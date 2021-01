Wien-Hietzing: Obdachloser bedrohte Trafikanten bei U4-Station

Polizisten wurden am Donnerstag zur U4-Station Unter St. Veit in Wien-Hietzing alarmiert, da ein betrunkener Obdachloser in der dortigen Trafik randalierte.

Nachdem Polizisten am 28. Jänner gegen 8.15 Uhr wegen zwei mutmaßlich renitenten Obdachlosen zu einer Trafik bei der U4-Station Unter St. Veit in Wien-Hietzing gerufen worden waren, verhielt sich einer der beiden augenscheinlich stark Alkoholisierten (43, Stbg.: Polen) auch den Beamten gegenüber aggressiv und unkooperativ.

Obdachloser randalierte in Trafik in Wien-Hietzing

Der Trafikant gab den Polizisten gegenüber an, der 43-Jährige habe ihm Schläge angedroht und gedroht, die Trafik niederzubrennen. Der Beschuldigte beschimpfte die Beamten und versuchte diese mehrmals zu schlagen. Er wurde festgenommen.