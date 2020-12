Wien-Hietzing: Mann verletzte bei seiner Festnahme zwei Polizisten

Bei einer Festnahme eines Mannes in Wien-Hietzing versuchte der 39-Jährige zu flüchten. Zwei Beamte wurden dabei verletzt.

In der Auhofstraße in Wien-Hietzing vollzogen Beamte des Stadtpolizeikommandos Meidling mit Unterstützung der WEGA in der Nacht auf Mittwoch eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien. Der 39-jährige Österreicher zeigte sich bei der Festnahme in der Wohnung kooperativ, auf dem Weg zum Arrestantfahrzeug versetzte er jedoch einem Beamten einen Stoß und flüchtete zu Fuß.