Wien-Hietzing: Betrüger forderten für Dachrinnen-Reparatur 24.000 Euro

Vier Männer, die einer 75-jährigen Wienerin eine Dachrinnen-Reparatur für 20 Euro anboten, forderten plötzlich 24.000 Euro und drängten das Opfer zur Zahlung. Ein Bankangestellter alarmierte die Polizei

Wie die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte, verhinderte eine Bankangestellte einen versuchten Betrug.

Betrüger forderten 24.000 Euro von 75-jähriger Wienerin

Vier rumänische Staatsbürger (24, 29, 33, 37) sprachen am Mittwoch eine im Garten arbeitende Frau an und gaben an, dass das Dach und die Dachrinne beschädigt seien. Laut Opferangaben bot man die Reparatur für 20 Euro an, die 75-Jährige willigte in den Vorschlag ein.