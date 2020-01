Wien-Hietzing: ASTAX-Linie N54 zum Wolfrathplatz verlängert

Das Anruf-Sammeltaxi der Linie N54 wurde bis zum Wolfrathplatz in Ober St. Veit ausgeweitet.

ASTAX N54 fährt ab sofort bis zum Wolfrathplatz in Wien-Hietzing

Die Anruf-Sammeltaxis der Wiener Linien binden in den Abend- und Nachtstunden auch entlegenere Bezirksteile an. In diesen Gebieten würde sich der Einsatz von Gelenksbusgarnituren aufgrund der geringen Auslastung nicht rechnen.

Erweiterung bringt in Ober St. Veit bessere Nachtanbindung an Öffis

Aktuell gibt es in Ober St. Veit in den Nachtstunden keine Anbindung an das öffentliche Nahverkehrsnetz. Die Buslinie 53A hat ihre letzte Abfahrt nahe der Station Verbindungsbahn der Straßenbahnlinie 10 um 00.54 Uhr und nimmt den Betrieb erst ab 05.30 Uhr wieder auf. Die Buslinie 54A hat die letzte Abfahrt neben der U4-Station Ober St. Veit um 00.50 Uhr und nimmt den Betrieb erst ab 05.04 Uhr wieder auf. Ab sofort ist eine Anbindung an das 24-Stunden-Verkehrsnetz der Wiener Linien gegeben.