Wien-Hietzing: 25-Jähriger trennt sich Finger mit Kreissäge ab

Am Mittwoch schnitt sich ein junger Mann auf einer Baustelle in Wien-Hietzing mit einer Kreissäge mehrere Finger fast zur Gänze ab.

Auf einer Baustelle in der Anton-Langer-Gasse in Wien-Hietzing ist es am 9. Oktober zu einem Arbeitsunfall gekommen. Ein 25-Jähriger führte auf der Baustelle gegen 10.40 Uhr Zimmerarbeiten durch.